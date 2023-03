Renfield: Nicolas Cage omaggerà il Dracula di Bela Lugosi

L’immaginario iconico di Dracula nella cultura popolare mondiale è, in gran parte, cucito addosso alla sua versione cinematografica del 1931 interpretata dal leggendario Bela Lugosi, che ha poi ispirato decine di epigoni. Il nuovo film del cineasta Chris McKay, Renfield, vede come co-protagonista proprio il Signore delle Tenebre, interpretato dal grande Nicolas Cage, che fungerà da pretesto narrativo per le disavventure del suo servitore Renfield, incarnato in questo caso da Nicholas Hoult. Ebbene, un nuovo spot propone quella che, probabilmente, sarà una scena flashback nella pellicola: una scena che noi vediamo in bianco e nero poiché volta a citare, in maniera esplicita, proprio il Dracula di cent’anni fa diretto da Tod Browning.

Nella scena tutto è volto ad omaggiare Bela Lugosi, con Cage vestito e truccato esattamente come il nume tutelare del cinema horror, in quella che si preannuncia come una delle sue interpretazioni più imperdibili degli ultimi anni. Cage ha recentemente affermato che quello di Dracula è un personaggio che sentiva avrebbe prima o poi interpretato, ma al contempo una grande sfida, su un percorso lastricato da interpreti grandiosi che l’hanno preceduto e a cui si è, in parte, rifatto (in particolare, a Christopher Lee) volendo però al contempo aggiungere qualcosa di proprio.

Il film, ideato dal Robert Kirkman di The Walking Dead, vede nel cast anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez e sarà nelle sale italiane dal 27 aprile.

Questa la sinossi:

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula Renfield, Nicholas Hoult interpreta il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula. Renfield è costretto a procurare le vittime per il suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole esso sia. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre.

