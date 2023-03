Renfield: il film è il sequel diretto del Dracula con Bela Lugosi

Dopo lo spot di Renfield che riprendeva una scena del Dracula con Bela Lugosi, è stato lo stesso regista Chris McKay a rivelare che questo lungometraggio sarà il sequel diretto della pellicola del 1931 realizzata da Tod Browning.

Ecco cosa ha dichiarato:

Ho detto anche al reparto marketing che questa è l’impostazione da dare alla campagna: Renfield è il sequel diretto di quel Dracula. Si potrebbe dire che La Figlia di Dracula sia il sequel della pellicola del 1931, ma Bela Lugosi non è presente, e c’è un cast diverso. Si tratta di un grande film. Ma credo che questa nostra produzione sia il sequel diretto del Dracula con Renfield. Penso che utilizzare questa idea per il marketing sarebbe un buon modo per dare una posizione al film. Certo, il tempo che è passato tra una produzione e l’altra batte anche il sequel di Psycho.