Starfield, data d’uscita annunciata ufficialmente con un trailer

Starfield ha finalmente una data d’uscita. Il nuovo GDR sci-fi di Bethesda sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un nuovo trailer che trovate qui sotto.

Il filmato conferma anche l’arrivo dell’evento dedicato al gioco, già annunciato dal team. Lo showcase che svelerà diverse nuove informazioni su Starfield si terrà l’11 giugno 2023, in pieno periodo E3 dunque. Ricordiamo che Starfield era originariamente atteso per il mese di novembre 2022. Successivamente è stato rinviato ai primi mesi del 2023 per poi slittare definitivamente a settembre, quasi un anno dopo la data annunciata originariamente.

Tra i giochi più attesi del 2023, Starfield promette di essere un RPG colossale con 1000 pianeti da esplorare e 200 linee di dialogo. Con un’intera gamma di possibilità e uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare, Starfield promette di essere un’esperienza in grado superare di netto per caratteristiche ed ambizioni quanto fatto con le precedenti produzioni. Stando a quanto riferito da Bethesda, il gioco darà al giocatore tutti gli strumenti per vivere un’epopea spaziale in maniera totalmente libera ed immersiva.

