Planet of Lana: data d’uscita annunciata ufficialmente con un trailer

Wishfully e Thunderful Publishing hanno svelato con un trailer la data d'uscita ufficiale di Planet of Lana, in arrivo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.

Planet of Lana ha finalmente una data d’uscita. Wishfully e Thunderful Publishing hanno pubblicato un nuovo trailer che rivela che il gioco sarà disponibile a partire dal 23 maggio 2023. Il delicato puzzle-adventure arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e su Game Pass sin dal lancio. Vediamo il filmato:

Annunciato nel 2021 in occasione della Summer Game Fest, Planet of Lana è un’avventura con puzzle 2D, caratterizzata da toni fiabeschi e da uno stile grafico particolarmente evocativo. Protagonista del gioco è la giovane Lana che si ritroverà a dover salvare la sorella, rapita da un esercito di misteriosi robot invasori. In questa pericolosa impresa, potrà contare sul sostegno di una piccola e curiosa creatura: Mui.

Leggiamo la sinossi del gioco:

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso.

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.