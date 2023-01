Videogiochi: i più attesi del 2023

Il 2022 è stato anno sicuramente intenso sul fronte videoludico, ricco di sorprese e grosse produzioni ed il 2023 potrebbe rivelarsi altrettanto scoppiettante con una next-gen che si prepara finalmente ad ingranare e l’arrivo di grosse novità anche sul fronte della VR con il debutto sul mercato di PlayStation VR2 previsto per il prossimo 22 febbraio.

Il 2023, però, sarà anche l’anno di Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy e del ritorno di grandi saghe come Assassin’s Creed e The Legend of Zelda, oltre che di grandi cult del panorama horror con l’arrivo dell’attesissimo remake di quel capolavoro del 2001 che è Silent Hill 2.

Vediamo dunque quali sono i videogiochi più attesi del 2023. Prima di iniziare, però, occorre precisare che alcuni titoli non riportano la data d’uscita e che dunque potrebbero subire anche dei posticipi, come successo recentemente per Starfield e Redfall.

Hogwarts Legacy

In uscita il 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, Hogwarts Legacy è l’atteso RPG di Avalanche Software ambientato nell’iconico Mondo Magico partorito dalla mente di J.K.Rowling. Nel gioco vestiamo i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, come la scuola di magia e stregoneria, la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni e prenderci cura delle creature magiche. Hogwarts Legacy arriverà su console old-gen il 4 aprile 2023, mentre la versione per Nintendo Switch tarderà ulteriormente, raggiungendo gli scaffali il 25 luglio 2023.

Star Wars Jedi: Survivor

Sequel dell’apprezzato Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco è ambientato 5 anni dopo gli eventi di Fallen Order, e presenta il protagonista, Cal Kestis, di fronte a una nuova sfida ancora più complessa. Una nuova ed ambiziosa produzione che punta ad arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento, già apprezzato nel precedente capitolo.

Resident Evil 4

Annunciato in occasione dello State of Play di giugno, il remake di Resident Evil 4 permetterà di rivivere l’avventura di Leon in una veste completamente nuova, con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. L’obiettivo principale del remake, come sottolineato più volte dagli sviluppatori, è quello di modernizzare le meccaniche, restando comunque sempre fedele al materiale originale.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Diablo IV

Il nuovo ed attesissimo episodio della serie Blizzard debutterà il 6 giugno 2023 su PC e console. Dotato di una struttura open world, Diablo IV si focalizzerà sulla storia e sulla campagna principale, pur offrendo ai giocatori tanta libertà e missioni secondarie. Enorme e pieno zeppo di contenuti, Diablo IV promette di essere uno dei titoli migliori del franchise.

Final Fantasy XVI

In arrivo il prossimo 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5, Final Fantasy XVI è uno dei videogiochi più attesi del 2023. Il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix sarà contraddistinto da una storia con toni più cupi e da un sistema di combattimento maggiormente votato all’azione (curato non a caso dal designer di Devil May Cry 5, Ryota Suzuki). La sedicesima fantasia finale sancirà anche il ritorno di un tipo di fantasy spiccatamente medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

Starfield

Il nuovo kolossal sci-fi di Bethesda arriverà ad inizio 2023 su PC e console Xbox. Todd Howard ha descritto Starfield come un gioco di ruolo senza precedenti, in grado di dare l’impressione al giocatore di vivere realmente l’avventura e non di star semplicemente giocando. Con un’intera gamma di possibilità ed interi sistemi solari a nostra disposizione, Starfield promette di essere un RPG colossale capace di superare di netto per caratteristiche ed ambizioni quanto fatto con le precedenti produzioni.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sequel dell’acclamato Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei videogiochi più attesi del 2023. In questo seguito, l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Al momento non sono state rivelate molte informazioni, ma dal trailer apprendiamo che il titolo avrà una forte componente di esplorazione/azione verticale e che il gameplay sarà arricchito con nuove meccaniche. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

Forza Motorsport

Il nuovo capitolo della serie di sim-cade automobilistici debutterà nella primavera del 2023 su Xbox Series X|S e PC. Contraddistinto da un comparto tecnico davvero notevole, Forza Motorsport includerà meteo dinamico e ciclo giorno e notte che regalerà un cambiamento di illuminazione e ombre di altissimo livello, riproducendo ogni momento della giornata in maniera ancor più realistica. Si potranno poi gestire le automobili per personalizzarle e creare la macchina perfetta per vincere ogni gara.

Hollow Knight: Silksong

In arrivo nel 2023 su PC e console, Hollow Knight Silksong è il seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry. Il gioco sarà ambientato nel regno di Pharloom e seguirà le gesta di Hornet, uno dei personaggi principali del primo capitolo, che dopo essere stata rapita da degli insetti misteriosi dovrà intraprendere un viaggio per raggiungere una cittadella sita in cima al regno. Al contrario del primo Hollow Knight, che racconta la discesa di un cavaliere nell’abisso, Silksong vedrà la protagonista cercare di raggiungere il punto più alto del regno.

Final Fantasy VII Rebirth

In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 su PS5. Final Fantasy VII Rebirth è la seconda parte del remake di Final Fantasy VII. Si tratta di un sequel molto atteso poiché ci permetterà di scoprire effettivamente quale direzione prenderà la storia rispetto all’originale del 1997. L’obiettivo degli sviluppatori è quella di fornire una reinterpretazione del grande cult di SquareSoft con alcuni cambiamenti che andranno ad ampliare ed arricchire il tessuto narrativo originale.

Assassin’s Creed Mirage

Il nuovo capitolo della celebre serie dedicata agli assassini di Ubisoft debutterà nel corso del 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna. Mirage sarà ambientato nella Baghdad del IX secolo e avrà come protagonista un personaggio proveniente da Assassin’s Creed Valhalla: Basim, un comune ladro in cerca di risposte e giustizia, che si ritrova coinvolto nelle questioni degli assassini.

Silent Hill 2

Chiudiamo questa carrellata dei videogiochi più attesi del 2023 con l’ambizioso remake di Silent Hill 2. Annunciato in occasione dell’evento dedicato al futuro della celebre serie horror di Konami, il remake di Silent Hill 2 uscirà su PS5 e PC il prossimo anno ed includerà una nuova telecamera sopra la spalla, un nuovo sistema di illuminazione e nuovi contenuti. L’obiettivo principale del team è quello di cercare di unire in maniera equilibrata passato ed innovazione, avendo cura di mantenere intatta l’atmosfera del titolo originale.

Per riuscire nell’intento, il team si è avvalso dell’aiuto di Masahiro Ito, il principale art director dell’originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie. Il gioco non ha ancora una data d’uscita, ma maggiori informazioni dovrebbero essere rivelate nei prossimi mesi.