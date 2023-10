Minecraft Star Wars: Path of the Jedi, data d’uscita dell’espansione annunciata ufficialmente

Mojang ha annunciato la data d'uscita ufficiale del DLC Minecraft Star Wars: Path of the Jedi. Vediamo quando sarà disponibile.

Il DLC Minecraft Star Wars: Path of the Jedi ha una data d’uscita: l’espansione arriverà il 7 novembre 2023. L’annuncio è stato accompagnato anche da un nuovo trailer che ci illustra le caratteristiche e i contenuti dell’espansione. Vediamo il filmato:

Minecraft Star Wars: Path of the Jedi è il nuovo DLC del gioco di Mojang che ci porta ad a vestire i panni di un giovane Padawan che deve affrontare diverse missioni in diversi luoghi della galassia lontana lontana, in compagnia della sua spada laser e del suo droide, per riuscire a diventare un cavaliere Jedi.

Com’è possibile vedere anche dal filmato, non mancheranno citazioni alla saga cinematografica di Star Wars e personaggi iconici, come Yoda, Ahsoka Tano e Mace Windu, che fanno il loro ritorno in un’inedita veste in stile Minecraft.

Il DLC Path of the Jedi richiede l’ultima versione di Minecraft: Bedrock Edition. Chi acquisterà il DLC, inoltre, riceverà un maglietta di R2-D2 in gioco. La promozione durerà fino al 7 dicembre 2023.