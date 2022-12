Black Adam: Dwayne Johnson aggiorna sullo status dei sequel

Dopo il tiepido successo di Black Adam, l’arrivo di Safran & Gunn alla direzione del nuovo corso dei film DC e il reintegro (durato solo pochi giorni) di Henry Cavill nel ruolo di Superman, Dwayne Johnson ha mantenuto un profilo straordinariamente basso, in attesa di notizie confortanti riguardo alla possibilità di un sequel al suo film e per evitare di finire troppo nell’occhio del ciclone, avendo in sostanza creato lui la bagarre che ha coinvolto Henry Cavill, “invitandolo” a tornare nel DCEU per un cameo in Black Adam e, in seguito, un nuovo film con lui protagonista o un sequel con il titanico scontro tra l’eroe e l’antieroe. Ora, finalmente, arriva un suo messaggio ufficiale, rivolto principalmente ai fan, che purtroppo dovranno attendere molto, prima di un suo (eventuale) ritorno nei panni del personaggio…

Miei appassionati amici,

volevo darvi un aggiornamento a lungo atteso a riguardo del futuro del personaggio [Black Adam] nel nuovo DC Universe. James Gunn ed io ci siamo sentiti, e Black Adam non sarà nel primo capitolo della [nuova] storia. Comunque, DC e Seven Bucks hanno accordato di continuare a esplorare i migliori modi in cui Black Adam potrebbe essere utilizzato in futuri capitoli del multiverso DC. James ed io ci conosciamo da anni e ci siamo sempre fatti il tifo a vicenda. Ora non cambia nulla, e farò sempre il tifo per DC (e Marvel), che possano vincere, stravincere. Mi conoscete, sapete che ho la pellaccia dura, e che potete sempre contare su di me e sulla mia schiettezza.

Queste decisioni prese da James e dalla dirigenza DC rappresentano la loro visione del DCU attraverso la loro lente creativa. Dopo quindici anni di incessante lavoro per realizzare finalmente Black Adam, sono molto fiero della pellicola che abbiamo rilasciato in tutto il mondo. Guarderò sempre indietro alle reazioni dei fan di Black Adam con enorme gratitudine, umiltà e affetto.

Siamo stati bravi. Al mio appassionato e sentito pubblico di fan di Black Adam e del genere supereroico, vi voglio bene, GRAZIE E VI DARÒ SEMPRE RETTA, facendo sempre del mio meglio per servirvi e divertirvi. Che mese incredibile… ora abbiamo tutti bisogno di una Teremana!

Abbiate una settimana produttiva e BUONE FESTE a voi e alle vostre famiglie!

DJ

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam vede tra i protagonisti, accanto a Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan. Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Leggi anche: