Oceania: in sviluppo il live-action con Dwayne Johnson

Dwayne Johnson è pronto a proseguire il suo rapporto con la Disney, e lo stesso attore ha annunciato che sarà parte del progetto remake live-action di Oceania (in lingua originale Moana). Le dichiarazioni di Johnson sono arrivate attraverso un messaggio su Twitter.

Ecco il post.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS

— Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023