Black Adam: gli incassi non sono quelli attesi, il sequel si farà?

Dopo sette settimane di presenza sul grande schermo Black Adam è arrivato a incassare 387 milioni di dollari. Si tratta di una cifra che non soddisferebbe la Warner Bros. Discovery, considerando la spesa di ben 195 milioni per la produzione del lungometraggio. A questo punto ci si chiede sel il film sequel si farà, a maggior ragione considerando che si sta parlando anche di un Black Adam v Superman.

Oltre ai 195 milioni di dollari di produzione, sarebbero stati spesi anche tra gli 80 ed i 100 milioni per il marketing di Black Adam. Secondo questi numeri, per creare un profitto il lungometraggio avrebbe dovuto guadagnare 600 milioni. Black Adam avrebbe invece portato ad una perdita che si attesta tra i 50 ed i 100 milioni. Alcune fonti interne però avrebbero parlato della cifra minima da raggiungere per la casa di produzione, stabilita sui 450 milioni di dollari.

I numeri attestano che Black Adam non è stato un successo per la Warner Bros., ciò potrebbe mettere in crisi i piani per un sequel, o per altri progetti collegati al personaggio interpretato da Dwayne Johnson. Tra questi ci sarebbe anche il tanto atteso Black Adam v Superman.

In una recente intervista a Comicbook.com il produttore Beau Flynn ha dichiarato che “non c’è da preoccuparsi, per il nuovo progetto si procederà rapidamente”. Si tratta però di affermazioni che arrivarono poco dopo l’uscita di Black Adam, che portò, inizialmente, a dei buoni incassi.

C’è da dire che Dwayne Johnson avrebbe le idee chiare sul futuro del suo personaggio, e sugli incroci da proporre per il DC Cinematic Universe. Lo scontro tra il suo Black Adam ed il Superman di Henry Cavill sarebbe una priorità.

Abbiamo lottato per anni per riportarlo in DC- ha detto l’interprete qualche tempo fa- Ci veniva sempre detto di no. Ma per Dany Garcia, Hiram Garcia e per me la parola ‘no’ non è un’opzione. Non possiamo costruire un universo narrativo senza il più grande supereroe di tutti i tempi. Ed i fan meritano sempre il primo posto.

Vedremo se i risultati di Black Adam porteranno la Warner Bros. Discovery e DC Studios a procedere ugualmente ed in maniera rapida sui progetti dedicati a Black Adams, soprattutto ora che James Gunn è al timone del’universo DC Comics.