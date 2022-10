DC Studios: James Gunn e Peter Safran guideranno i nuovi progetti, ecco tutti i dettagli

Il cambio alla DC Films è arrivato ed è un qualcosa destinato a fare piuttosto rumore: James Gunn e Peter Safran saranno alla guida dei DC Studios, che quindi cambiano anche nome rispetto ai DC Films, che fino ad ora hanno raggruppato tutti i progetti relativi alle storie di supereroi DC Comics. James Gunn e Peter Safran saranno co-presidente e co-amministratore delegato dei DC Studios. La DC ha quindi trovato i suoi Kevin Feige.

James Gunn e Peter Safran grazie ai loro nuovi ruoli saranno i supervisori dei progetti DC Comics, sia a livello cinematografico, che televisivo e d’animazione. A livello contrattuale la loro avventura inizierà ufficialmente l’1 novembre. I due hanno dichiarato:

Siamo onorati di poter esser i gestori dei personaggi DC, figure che amiamo da quando siamo bambini. Siamo proiettati verso il futuro, e guardiamo alle nuove collaborazioni che avremo con i più grandi e talentuosi sceneggiatori, attori e registi, per creare un universo che sia l’espressione di questi talenti individuali. Il nostro impegno verso personaggi come Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn ed altri è anche quello di tirare fuori le caratteristiche umane di queste figure. Siamo entusiasti all’idea di ampliare l’esperienza cinematografica con queste storie. E siamo entusiasti di farlo con Mike, Pam, Casey, Channing, e con la Warner Bros. Discovery. E siamo grati a David Zaslav per quest’opportunità che capita una volta nella vita.

E proprio David Zaslav di Warner Bros. Discovery ha aggiunto:

La DC dispone di alcuni tra i i personaggi maggiori del panorama dell’intrattenimento mondiale, e sono entusiasta all’idea che James e Peter supervisioneranno i progetti che daranno la direzione del DC Universe.

Per James Gunn si tratta di una vera svolta, considerando che il popolare regista ne 2018 era stato addirittura rimosso dai Marvel Studios dal ruolo di guida verso il terzo capitolo cinematografico dei Guardiani della Galassia. Il motivo si basava sulla pubblicazione di vecchi tweet con un’ironia molto forte e provocatoria su argomenti come lo stupro e l’AIDS. Fu quella l’occasione per la Warner Bros. d’ingaggiarlo per The Suicide Squad, film che uscì nel 2020 facendo da reboot e proseguimento del lungometraggio del 2016 di David Ayer. Successivamente James Gunn ha portato avanti un altro progetto che è consistito nella serie TV su Peacemaker.

Per quanto riguarda Peter Safran si tratta della persona dietro la produzione di progetti DC come Aquaman, Shazam e The Suicide Squad.

James Gunn e Peter Safran sostituiscono Walter Hamada, che è stato fino ad ora presidente di DC Films. Ricordiamo che negli ultimi tempi si discuteva di chi sarebbe potuto essere il personaggio alla guida della DC, e c’era chi avanzava delle ipotesi riguardo a Dwayne Johnson, che con il suo Black Adam sta conquistando i botteghini. Certo è che personaggi come Johnson avranno molta voce in capitolo, considerando l’intenzione di voler dare al pubblico ciò che il pubblico vuole. Ed il primo atto che sancisce simbolicamente l’inizio dell’avventura di Safran e James Gunn è il ritorno di Henry Cavill come Superman, così come testimonia questo video.

https://www.instagram.com/reel/CkGjGIZL4rk/?utm_source=ig_web_copy_link

Ma, a livello effettivo, diversi progetti DC non riguarderanno la guida di Gunn e Safran, considerando, ad esempio, che i lavori per il nuovo film su Joker saranno sotto la supervisione di Michael De Luca e Pamela Abdy. E c’è anche chi spera che il duo Gunn e Safran possa ridare vita al progetto su Batgirl, che è stato cancellato qualche mese fa.

Si conclude l’era DC Films ed inizia quella dei DC Studios.