Batgirl: i registi non possono più accedere al materiale girato

I registi di Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno rivelato di non poter più accedere al materiale girato del film.

Adil El Arbi e Bilall Fallah, i due registi che erano stati chiamati a lavorare sul progetto su Batgirl, hanno rivelato di non poter avere più accesso al materiale girato del lungometraggio. Il tutto arriva dopo la decisione della Warner Bros. di cancellare il progetto.

Ecco le parole di Bilall Fallah:

Ad un certo punto Adil mi chiama dicendomi di riprendere tutto il materiale con il telefono, e, andando sul server, ho scoperto che era bloccato. Non c’era più modo di accedere al film. E ci siamo detti ‘porca m***a, tutte quelle scene con Batman che non potremo tenere!’.

I due registi hanno parlato così della cancellazione del film:

Non si è trattata di una questione creativa, degli attori, o della qualità del film. Eravamo nel bel mezzo del montaggio, e c’era ancora un bel po’ di lavoro da fare. Il film non era ancora finito, ma ci dissero che c’era stato un cambio di strategia, e che dovevano preservare dei soldi.

Nel lungometraggio sono stati presenti: JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista è stata Leslie Grace.