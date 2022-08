Peacemaker 2: James Gunn tranquillizza i fan sulla seconda stagione

Dopo che è stato cancellato il film DC Comics Batgirl, e dopo che è stata stabilita una profonda ristrutturazione della DC Films, diversi appassionati hanno temuto per il proseguimento di Peacemaker, la serie TV con John Cena che deve mandare in sviluppo la seconda stagione. Ma su Peacemaker 2 lo stesso regista James Gunn ha voluto rasserenare un po’ tutti.

Incalzato su Twitter il filmmaker ha scritto:

E subito dopo lo stesso James Gunn ha mostrato una foto del dietro le quinte del set di Peacemaker 2, che mostra Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt.

Riguardo allo sviluppo del telefilm Gunn ha dichiarato:

So come inizia e so come finisce, ma sto giocando con un po’ di idee che stanno nel mezzo.