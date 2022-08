DC Films: la Warner Bros. ha stabilito un piano decennale

L’annuncio della cancellazione di Batgirl ha fatto intuire che alla Warner Bros. sta cambiando qualcosa per quanto riguarda lo sviluppo dei film DC Comics, e le parole del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, non fanno che confermare tutto ciò. Anzi, Zaslav, ha annunciato lo sviluppo di un piano decennale.

Ecco le sue parole:

Guardando le opportunità che possono presentarsi con ciò che abbiamo in casa, la DC risulta essere in cima alla lista dei progetti su cui puntare. Se si parla di Batman, Superman, Wonder Woman, e Aquaman stiamo citando figure che conoscono tutti nel mondo e che possono creare grandi storie e grandi opportunità per noi. Perciò abbiamo provveduto a fare un reset. Abbiamo ristrutturato il business su cui ci stiamo focalizzando. Ci sarà un squadra che lavorerà su un piano decennale per la DC. Si tratta di un qualcosa di simile a ciò che Alan Horn e Bob Iger hanno fatto assieme a Kevin Feige alla Disney.