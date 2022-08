Batgirl: Kevin Feige ha scritto un messaggio di supporto ai registi del film

Tra competitor esiste la solidarietà, ed è così che il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha scritto un messaggio di supporto ai registi di Batgirl, Bilall Fallah e Adil El Arbi. Tutto ciò anche nel segno di una collaborazione che si è realizzata per la Casa delle Idee, con i due filmmaker che hanno lavorato di recente su Ms. Marvel.

Ecco il messaggio inviato tramite mail da Kevin Feige:

Cari amici, vi scrivo per dirvi che vi stiamo pensando, e questo per la grandiosa notizia riguardo al matrimonio (congratulazioni!), ed anche per la deludente situazione che riguarda Batgirl. Siamo molto orgogliosi del lavoro che avete svolto con Ms. Marvel. Non vedo l’ora di scoprire cosa riserverà per voi il futuro.

Un messaggio di vicinanza, che arriva dopo l’annuncio della cancellazione di Batgirl, che la Warner Bros. ha deciso di non distribuire nemmeno su HBO Max. Oltre ai registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, Batgirl ha avuto una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash. Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace.