Superman: in sviluppo un nuovo film, Henry Cavill non sarà il protagonista

James Gunn ha dichiarato che è in sviluppo un nuovo film su Superman, ma che non sarà con Henry Cavill protagonista. Ecco i dettagli.

In maneira clamorosa i DC Studios hanno deciso di non confermare Henry Cavill come Superman. James Gunn ha pubblicato su Twitter dei messaggi in cui ha parlato di un progetto da lui stesso sceneggiato con protagonista un giovane Superman, e che non comprenderà Henry Cavill. Successivamente lo stesso attore ha pubblicato un messaggio ufficiale in cui ha dichiarato che il suo tempo con il mantello addosso è finito.

Ecco le parole di James Gunn:

Tra le le altre cose su cui stiamo lavorando c’è Superman. Siamo nelle fasi iniziali del progetto, e la nostra storia si focalizzerà sulla prima parte della vita del personaggio, e perciò il character non sarà interpretato da Henry Cavill. Abbiamo avuto però un buon incontro con lui, siamo suoi grandi fan, ed abbiamo parlato insieme di un certo numero di progetti e di possibilità per lavorare insieme in futuro.

Successivamente Gunn ha riportato che il progetto sul giovane Superman sarà scritto da lui stesso, ma che ancora non si ha idea di chi lo potrà dirigere. Inoltre non si tratterà di una storia di origini.

Passando a Henry Cavill, ecco il suo stato ufficiale:

Ho avuto un incontro con Peter Safran e James Gunn, e posso confermare la triste notizia. Non ritornerò a vestire i panni di Superman. Dopo che era stato già annunciato un mio ritorno lo scorso ottobre questo tipo di notizia non è facile da accettare, ma così va la vita. Il cambio della guardia è un qualcosa che è accaduto, e lo rispetto. James e Pete devono costruire un nuovo universo e auguro loro il meglio. A coloro che mi sono stati a fianco posso dire che ci possiamo rattristare per un po’, ma subito dopo dobbiamo iniziare a pensare che Superman è ancora tra noi. Ogni cosa che rappresenta esiste, e gli esempi si possono vedere! Il mio periodo con il mantello addosso è finito, ma ciò che Superman rappresenta rimarrà per sempre. Vi dico che quella con voi è stata una grande avventura.

Ricordiamo che Henry Cavill ha vestito i panni di Superman per la prima volta nel film L’Uomo d’Acciaio del 2013, ed è tornato in un cameo alla fine di Black Adam. Nonostante Dwayne Johnson abbia fatto di tutto per inglobarlo nuovamente nel DC Cinematic Universe, il cambio di gestione ai DC Studios ha sovvertito le decisioni già prese. Henry Cavill non è più Superman.