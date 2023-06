Fast and Furious: Dwayne Johnson ritornerà in uno spin-off

Dwayne Johnson ha utilizzato i social per annunciare il suo ritorno nel franchise di Fast and Furious, ed in particolare per rivelare che sarà il protagonista di uno spin-off della saga.

Ecco il post di Dwayne Johnson.

Hope you’ve got your funderwear on…

HOBBS IS BACK.

And he just got lei’d 🌺😈

Luke Hobbs will be returning to the Fast & Furious franchise.

Your reactions around the world to Hobbs’ return in Fast X have blown us away 🤯🙏🏾🌍

The next Fast & Furious film you’ll see the… pic.twitter.com/vvtBgTBOnl

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 1, 2023