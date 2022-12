Hideo Kojima celebra l’anniversario del team citando un gioco inedito: è Overdose?

Hideo Kojima ha pubblicato un video messaggio celebrativo per festeggiare il settimo anniversario del suo team, Kojima Productions. Nel filmato, il celebre autore, ha parlato dei suoi nuovi progetti in cantiere citando ovviamente Death Stranding 2, annunciato qualche giorno fa in occasione dei The Game Awards 2022, ed un gioco inedito.

Kojima Productions sta celebrando il suo settimo anniversario, e vorrei ringraziare tutti per il loro continuo supporto – ha detto il paPà di Metal Gear Solid – Avete avuto modo di vedere il nostro ultimo titolo, Death Stranding 2, rivelato ai TGA? Prometto che il gioco sarà ancora più sorprendente e offrirà una maggiore quantità di gameplay rispetto al primo episodio: spero che siate entusiasti al riguardo. Insieme a DS 2 stiamo lavorando anche a un gioco completamente nuovo, nonché ad alcuni progetti visual. Spero di potervi fornire più informazioni al riguardo nel corso del prossimo anno. Aggiungo infine che i nostro nuovi uffici sono finalmente completi: grazie a questo ambiente potremo puntare ancora più convintamente sulla creatività.”

È a questo punto molto probabile che il gioco a cui si riferisca Kojima sia Overdose, il presunto nome dell’esclusiva Xbox annunciata da Kojima in occasione dello scorso Xbox & Bethesda Showcase. Il gioco in questione sfrutterà il cloud per dare vita ad “un concept mai visto prima”. Qualche mese fa è emerso in rete un primo video di gameplay di Overdose che mostra Margaret Qualley, l’attrice che interpreta Mama in Death Stranding, indossare un abito blu, mentre si aggira lungo dei corridoi bui per sfuggire ad una misteriosa minaccia. Una scena che era già stata descritta pochi mesi prima dal noto leaker Tom Henderson, colui che ha parlato per la prima volta di questo misterioso progetto di Kojima.

Se non altro, ciò che è certo è che ancora presto per saperne di più. Come ha sottolineato Kojima, riusciremo sicuramente ad avere qualche informazione più precisa nel corso del 2023, magari con un primo teaser trailer.