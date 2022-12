Death Stranding 2 annunciato ufficialmente con un trailer ai The Game Awards

In occasione dei The Game Awards 2022, Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding 2 con uno spettacolare trailer. Vediamo il filmato.

In occasione dei The Game Awards 2022, Hideo Kojima ha annunciato Death Stranding 2 con uno spettacolare trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, si apre mostrando il volto di Lea Syedoux, che interpreta Fragile nel primo capitolo. Il video mostra una sequenza che ritrae il personaggio in fuga e svela infine anche il ritorno di Sam Porter Bridges, interpretato dall’attore Norman Reedus.

L’annuncio ufficiale è stato preceduto nel corso di questi mesi dalla pubblicazione di una serie di misteriosi teaser pubblicati da Kojima. L’ultimo di questi raffigurava un profilo femminile che nascondeva proprio il volto di Lea Syedoux.

Confermato in via non ufficiale qualche mese fa dall’attore Norman Reedus, Death Stranding 2 è il seguito dell’apprezzata opera di Kojima Productions, titolo accolto positivamente da pubblico e critica ed in grado di proporre un’esperienza che incarna tutta la personalità e l’impronta stilistica del suo autore, grazie ad una regia encomiabile e ad un gameplay che approfondisce e valorizza le meccaniche simulative.

Al momento Kojima non ha svelato ulteriori dettagli sul gioco, ma ha invitato il pubblico a rivedere il trailer per scoprire ulteriori dettagli. L’autore, infine, ha rivelato anche che la storia di Death Stranding 2 è stata riscritta una seconda volta dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19 e che dunque si basa anche sulle esperienze vissute in quel periodo.