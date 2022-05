Death Stranding 2 è in sviluppo, la conferma da Norman Reedus

Death Stranding 2 è in sviluppo. A confermarlo è stato Norman Reedus nel corso di una recente intervista durante la quale è emerso che lo sviluppo del gioco è appena iniziato. Durante l’intervista per LEO, l’attore che interpreta Sam Porter Bridges, avrebbe spiegato al giornalista com’è nata la sua collaborazione con Hideo Kojima, il ruolo di Guillermo del Toro e parlando di Death Stranding avrebbe poi confermato anche la produzione di Death Stranding 2 con queste parole:

Abbiamo impiegato due o tre anni a finire le sessioni di mocap, è stata molto lunga. Ma poi il gioco è uscito ed era sulla bocca di tutti, e abbiamo vinto tutti questi primi, quindi abbiamo iniziato a lavorare sulla seconda parte.

Nonostante sia stato lo stesso Reedus a confermare il gioco in un’intervista, vi ricordiamo che Death Stranding 2 non è ancora stato annunciato ufficialmente. Come sempre, dunque, vi consigliamo di prendere quanto riportato con le pinze e attendere le classiche conferme ufficiali da parte Kojima Productions.

Se il sequel fosse davvero in sviluppo, però, e stando a quanto dichiarato da Reedus nel corso dell’intervista è molto probabile che il gioco non vedrà la luce prima del 2024. Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che Kojima sia al lavoro anche su un altro attesissimo ritorno: il nuovo capitolo di Silent Hill. Un’ipotesi che resta ancora in ballo, nonostante le dichiarazioni di Reedus.