Silent Hill in sviluppo presso Kojima Productions? Spunta un’immagine sospetta

Le voci sull’esistenza di un presunto nuovo capitolo di Silent Hill continuano a farsi sempre più rumorose. L’ultima indiscrezione riguarda il possibile coinvolgimento di Hideo Kojima e Kojima Productions nel progetto, un’ipotesi che torna alla ribalta grazie ad un’immagine pubblicata da Dusk Golem e che rivelerebbe un dettaglio alquanto interessante.

Dopo aver rivelato alcune informazioni potenzialmente importanti sul ritorno della serie horror di Konami, pubblicando alcuni screenshot del gioco in sviluppo, Dusk Golem è ritornato alla carica condividendo gli stessi scatti su Reddit e aggiungendone un’inedita immagine che immortala il volto di una giovane ragazza.

Ed è proprio l’identità di questa donna ad aver chiamato in causa Hideo Kojima. Un utente, infatti, avrebbe notato un’incredibile somiglianza tra il soggetto dell’immagine e l’attrice apparsa in alcune foto pubblicate da Kojima mentre era impegnata in una sessione di motion capture presso il suo studio.

We are experimenting all the time with the staff within Kojima Productions. pic.twitter.com/MOEn1EZhmx — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 18, 2021

Come potete vedere dal tweet, la somiglianza tra il personaggio e la ragazza è innegabile ma non al punto di poter affermare con certezza che si tratti della stessa persona. Il piccolo dettaglio però è bastato ad accendere nuovamente la discussione sull’esistenza di un nuovo Silent Hill e su un possibile riavvicinamento tra Konami e Kojima, informazione che era emersa anche lo scorso anno grazie ad una fonte anonima.

Come sempre, vi ribadiamo che il tutto resta frutto di mere indiscrezioni e che non c’è ancora nessuna ufficialità riguardo l’esistenza del nuovo progetto. Intanto Dusk Golem continua a parlarne sui suoi profili social, sottolineando che il titolo potrebbe essere un disastro o una meraviglia per la mole dei contenuti presenti al suo interno.