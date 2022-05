Silent Hill “potrebbe essere un disastro o una meraviglia” per Dusk Golem

Dopo aver pubblicato le immagini del presunto nuovo Silent Hill, Dusk Golem torna a parlare dell’atteso ritorno della serie horror Konami. Annullato il ban su Twitter a seguito della rimozione del materiale condiviso, il noto leaker è tornato ad esporsi nuovamente sul gioco definendolo come un’esperienza che potrebbe essere “un disastro o una meraviglia“.

(2/20) not have the slightest clue what a fucking wild ride they're about to embark on. There is…a lot. A lot more than people think there is right now. There's people who think they know what's going on right now who really don't. It could be a mess. could be wonderful. What

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 14, 2022