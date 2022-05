Silent Hill: il gioco ci manderà dei messaggi mentre non giochiamo, per un rumor

Il nuovo presunto Silent Hill potrebbe mandarci dei messaggi mentre non siamo intenti a giocare, secondo un rumor.

14—Mag—2022 / 1:32 AM

Oggi Silent Hill è stato vittima di un clamoroso leak che ha rivelato le prime immagini di uno dei giochi della serie attualmente in sviluppo. In relazione a quanto emerso nel leak, un utente avrebbe notato un vecchio tweet di Alanah Pearce – ex giornalista e ora dipendente di Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio – che parlava di una funzione di Silent Hill che viene citata anche dal leaker che ha pubblicato quest’oggi gli screen.

Come potete vedere anche qui sotto, Dusk Golem ha mostrato delle immagini (poi rimosse per DMCA), condividendo però anche alcune info. Tra le varie, il leaker ha citato la presenza di “messaggi SMS“. Basandoci sul tweet di Alan Pearce (del 2019), Silent Hill potrebbe trasmettere al giocatore delle email o dei messaggi di testo a nome dei personaggi del gioco.

In altre parole, il nuovo Silent Hill potrebbe cercare di superare la barriera dello mondo virtuale e spostare il gioco nella quotidianità. I messaggi potrebbero arrivare anche quando non siamo intenti a giocare con pad alla mano.

Intanto, l’account di Dusk Golem è stato bloccato per violazione del DMCA, la legge americana sul copyright, poco dopo aver pubblicato gli screenshot. Ciò andrebbe quindi a confermare l’indiscrezione.

Per scoprire se siamo davvero vicini all’annuncio di un nuovo Silent Hill, non ci resta che attendere.