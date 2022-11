Doctor Who: il nuovo poster celebrativo con tutte le incarnazioni del protagonista

BBC, in occasione dei festeggiamenti per il Doctor Who Day, regala ai fan un nuovo poster celebrativo con tutti gli interpreti protagonisti.

L’interesse verso Doctor Who è alto come non si vedeva da tempo: i fan sono molto curiosi di gustarsi il nuovo arco narrativo che vedrà il ritorno di David Tennant nel ruolo, ma al contempo non vedono l’ora di scoprire come questo porterà al prossimo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. Inoltre molti nuovi adepti potrebbero unirsi al “culto” della serie britannica, con l’arrivo su Disney+ l’anno prossimo. BBC approfitta della giornata odierna di celebrazioni per il Doctor Who Day per lanciare un originale poster ufficiale con tutte le incarnazioni del personaggio protagonista.

"How many Doctors are there?"

"I think we're going to be here quite some time…" A very happy #DoctorWhoDay from ALL of the Doctors! 💙💙 pic.twitter.com/mbKRXJ4MMO — Doctor Who (@bbcdoctorwho) November 23, 2022

Ricapitolando, dunque: dopo la Rigenerazione avvenuta nella puntata andata in onda il 24 ottobre – e che ci ha visto salutare la versione interpretata da Jodie Whittaker – ritroviamo uno spaesato Dottore, di nuovo con il volto di David Tennant. Ben poco si sa di cosa accadrà nelle puntate speciali del sessantesimo anniversario previste per il 2023, se non il ritorno della companion storica Catherine Tate / Donna Noble e una nuova generazione che porterà poi al Dottore impersonato da Gatwa, che sarà accompagnato dalla giovanissima Millie Gibson.

Lo showrunner Russell T Davies ha così commentato le ultime rivelazioni:

Se avete pensato che l’apparizione di David Tennant sia stata uno shock, sappiate che abbiamo molte altre sorprese in serbo!

La via di Ncuti per essere il quindicesimo Dottore è lastricata di mistero, orrore, robot, marionette, pericolo e divertimento! E tutto ciò come si connette al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi stiamo dando un anno per speculare in merito, dopo di che scateneremo l’inferno!

Raccontando il suo ritorno nei panni del dottore, Tennant ha invece dichiarato:

Direi che è successo tutto in maniera quasi accidentale: era il periodo del lockdown, quando hanno riportato il Doctor Who in televisione per un rewatch. Ad un certo punto un po’ tutti dicevano qualcosa su qualche episodio in particolare, e scrivevano su Twitter, ed io grazie a mia moglie sono riuscito a esprimersi. Abbiamo avuto degli scambi di messaggi con Catherine Tate, che mi diceva di come sarebbe stato bello ritornare a lavorare sullo show, e subito dopo lo showrunner Russell T. Davies ci ha fatto sapere che stava per riprendere le redini del progetto, e voleva che noi ne facessimo parte, anche in maniera piccola. Ed a quel punto non potevamo lasciare tutto il divertimento solo ai giovani.

Leggi anche: