Doctor Who arriverà in esclusiva su Disney+ dal 2023

Tutti gli appassionati del Doctor Who che sono anche utenti di Disney+ possono gioire, considerando che la serie televisiva di BBC sarà distribuita in esclusiva al di fuori del territorio britannico sulla piattaforma streaming a partire dal 2023.

L’accordo siglato per la distribuzione su Disney+ del telefilm sul Doctor Who coinciderà con l’uscita dei nuovi episodi a novembre 2023, ed un’ulteriore coincidenza sarà il sessantesimo anniversario di vita del personaggio.

Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato:

Adoro questo show, e questo accordo rappresenta la cosa migliore, con la visione di BBC e Disney+ unite possiamo lanciare il Tardis in tutto il pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan, tenendo la nostra casa tradizionale fermamente salda su BBC.

Mentre Alisa Bowen di Disney+ ha aggiunto:

Siamo eccitati all’idea di portare questa serie così amata su Diseny+, introducendo lo show ad una nuova generazione ed in 150 Paesi nel mondo. Si tratta dell’aggiunta ideale per il nostro catalogo capace di rendere Disney+ il luogo perfetto per le grandi narrazioni.