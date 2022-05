Doctor Who: David Tennant e Catherine Tate tornano nella serie

Dopo l'annuncio del quattordicesimo Dottore, ecco una nuova sorpresa per i fan di Doctor Who: nel 2023 rivedremo David Tennant e Catherine Tate nella serie.

Come se l’annuncio del nuovo interprete di Doctor Who previsto per la quattordicesima stagione non fosse abbastanza, BBC ha svelato l’impensabile, ovvero il grande ritorno di uno dei Dottori più amati, il decimo, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della serie, l’anno prossimo. David Tennant e Catherine Tate, difatti, stanno girando alcune scene nei panni storici del decimo Dottore e della companion Donna Noble, anche se non è stato ancora specificato in che occasione potremo rivederli.

Si tratta ad ogni modo di una notizia ghiotta: il decimo Dottore è tra i più amati dai fan, proprio come il suo interprete, e la presenza di Donna lascia all’immaginazione diversi dubbi, dato che per come era finita nella serie, la companion non dovrebbe poter più ricordare le sue avventure col Doctor, se non a rischio della stessa vita.

Lo showrunner Russell T Davies, in proposito, dichiara:

Sono tornati! E sembra impossibile… prima annunciamo un nuovo Dottore, poi uno vecchio, insieme alla meravigliosa Donna. Cosa diamine sta accadendo? Una storia andata perduta? Un mondo parallelo… O un sogno, o un trucco, o un flashback. L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi stelle si riuniscono per la battaglia della vita.

Non ci resta che aspettare ulteriori novità a riguardo dei programmi per il prossimo anno: le sorprese potrebbero non essere finite qui.

