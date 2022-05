Doctor Who: Ncuti Gatwa è il nuovo interprete, le prime dichiarazioni

Il nuovo Doctor Who sarà Ncuti Gatwa, interprete già visto in Sex Education. Sarà il protagonista della stagione 14.

Da poco è stata diffusa la notizia che Ncuti Gatwa sarà il nuovo protagonista di Doctor Who, ed interpreterà il dottore nella quattordicesima stagione del telefilm.

Ncuti Gatwa prenderà il posto di Jodie Whittaker, che ha vestito i panni del Doctor Who negli ultimi anni. La notizia è stata resa nota attraverso il profilo Twitter del Doctor Who. Gatwa vestirà i panni del quattordicesimo dottore. Sarà il primo interprete di colore a fare il Doctor Who, dopo che Jodie Whittaker è stata la prima donna a fare il personaggio.

Gatwa è conosciuto per aver lavorato in Sex Education. Ecco cosa ha detto l’interprete sul suo ingaggio:

Non ci sono parole per descrivere queste sensazioni. Sono onorato, entusiasta ed anche un po’ intimorito. Questo ruolo rappresenta tanto per molti in tutto il mondo, incluso me. I miei predecessori hanno avuto il privilegio e la responsabilità di interpretare questa parte, ed io farò del mio meglio per fare la stessa cosa.

Lo showrunner Russell T Davies ha promesso grandi cose per il 2023, facendo intendere che bisognerà aspettare il prossimo anno per vedere il nuovo Doctor Who all’opera nel telefilm.