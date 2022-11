Doctor Who: la nuova companion è Millie Gibson

L’ambitissimo ruolo di companion di Doctor Who toccherà, per la nuova stagione ai nastri di partenza per il 2023, alla giovanissima Millie Gibson. Divenuta popolare nel Regno Unito per la sua stabile partecipazione, negli ultimi tre anni, allo storico sceneggiato Coronation Street, Gibson affincherà Ncuti Gatwa nella nuova run del personaggio: il suo personaggio si chiamerà Ruby Sunday.

Anche se ancora non ci credo, sono più che onorata di essere stata scelta per essere la companion di Doctor Who. È un ruolo che è un dono, e un sogno divenuto realtà, e farò tutto ciò che posso per calcare le orme di chi ha percorso questa strada prima di me. E quale modo migliore di essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa? Non vedo l’ora di cominciare.

Gatwa ha così commentato:

Millie è semplicemente la companion [ideale]. È piena di talento, forza, ha impudenza nello sguardo ed è affilata come un rasoio. Dal momento in cui è entrata in stanza ha catturato tutta la nostra attenzione con la sua effervescenza e l’ha poi concretizzata con il suo talento. Quest’avventura sarà così selvaggia e divertente, non posso aspettare ulteriormente di attraversare l’universo insieme a Millie!

Anche lo showrunner storico di ritorno alla serie, Russell T Davies, ha parole d’encomio per la giovane interprete:

È un grande onore del mio lavoro scovare la nuova generazione di talenti, e Millie brilla già come una stella. È brillante, dinamica, sveglia e un’attrice straordinaria. Da fan di Coronation Street, l’ho vista sopravvivere a inseguimenti, sparatorie e assedi, ma è nulla in confronto a quel che attende Ruby Sunday.

