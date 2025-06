Aspartame e glicemia: ecco cosa rivela l’analisi su oltre 100 studi

Un’analisi approfondita effettuata su oltre 100 studi rivela che è improbabile che l’aspartame possa alterare i livelli di glucosio o ormoni. Questo studio va a mettere in discussione le affermazioni effettuate in passato sui rischi metabolici.

Uno studio recente pubblicato sulla rivista Advances in Nutrition ha indagato su quelli che sono i possibili effetti dell’aspartame sulle risposte ormonali legate al glucosio, all’insulina e all’appetito. Sappiamo che l’elevato consumo di zucchero è associato ad un elevato apporto energetico con un conseguente aumento del rischio di obesità, sovrappeso ed esposizione a patologie croniche.

Zucchero sotto controllo: il ruolo dell’aspartame nella riformulazione alimentare

La soluzione è quindi limitare il consumo di zucchero e riformulare alimenti e bevande. Come? Molti produttori utilizzano dei dolcificanti ipocalorici. L’aspartame è considerato sicuro e dunque utilizzato per dolcificare bevande e alimenti. L’aspartame viene convertito in acido aspartico, metanolo e fenilalanina. Gli effetti metabolici dell’aspartame possono apparire improbabili, ma alcuni studi suggeriscono effetti diversi sulla salute.

Uno studio recente ha studiato gli effetti dell’aspartame sulle risposte a glucosio, insulina e ormoni che regolano l’appetito. Sono stati consultati poi i database PubMed, CINAHL, Medline, Web of Science, Cochrane Library e quattro registri di studi clinici. La ricerca ha identificato 11.796 record ed è emerso che l’aspartame non ha avuto effetti sulla glicemia rispetto al veicolo o altri integratori alimentari a basso contenuto di zuccheri.

I livelli di glicemia sono risultati inferiori in seguito all’assunzione di aspartame rispetto a zuccheri dolci. Ed ancora, 19 studi hanno fornito all’aspartame una componente nutritiva e non sono stati osservati effetti dell’aspartame. È anche emerso che l’aspartame non ha avuto alcun effetto sui livelli di insulina nel sangue rispetto al veicolo.

In conclusione, la maggior parte degli studi ha indagato i livelli di insulina e di glucosio nel sangue e non è stato rivelato alcun effetto dell’aspartame rispetto al veicolo o altri integratori alimentari a basso contenuto di grassi.