Cosa succede davvero quando capovolgi uno squalo sott’acqua? Il mistero che sfida la scienza

Ci sono alcuni animali che nel momento in cui vengono catturati, si afflosciano improvvisamente e sembrano come morti. Si tratta di una sorta di congelamento che per alcuni animali rappresenta una vera e propria salvezza.

Sembra che gli opossum siano proprio famosi per fingere di essere morti ed evitare in questo modo i predatori. E’ un atteggiamento questo messo in atto da lucertole, conigli, serpenti ed anche da alcuni insetti. E se lo fa uno squalo, cosa succede?

Lo strano caso dell’immobilità tonica: l’enigma degli squali in trance

Un gruppo di ricercatori ha studiato questo comportamento alquanto strano in squali, razze e altri animali simili. Lo squalo si immobilizza, i suoi muscoli si rilassano ed entra in una sorta di trance. Ad oggi le ragioni dell’immobilità tonica sono sconosciute o comunque poco chiare. I ricercatori pensano ad una difesa anti-predatoria, ma non sembrano esserci prove che possano sostenere questa tesi.

Sono stati effettuati studi su 13 specie di squali, chimera e razze e su quello che viene chiamato squalo fantasma, che pare entrino in uno stato di immobilità tonica quando vengono capovolti sott’acqua. Non tutti però si sono bloccati. Ma qual è il motivo? Esistono tre ipotesi per spiegare l’immobilità negli squali.

Come già detto, si presume che sia una strategia anti-predatore ovvero fingere di essere morti per non essere mangiati. Potrebbe essere una risposta di sovraccarico sensoriale, ovvero una sorta di spegnimento in caso di stimolazione estrema. Infine, questa bizzarra cosa potrebbe avvenire quando alcuni squali maschi invertono le femmine durante l’accoppiamento, e l’immobilità tonica potrebbe aiutare a ridurre la lotta.

Anche lo studio recente però non conferma nessuna di queste spiegazioni. Secondo il recente studio, l’immobilità tonica è plesiomorfica, un tratto ancestrale presente molto probabilmente in antichi squali, chimere e razze.

Concludendo, sulla base del nuovo studio, più che una strategia di sopravvivenza, l’immobilità tonica è un bagaglio evolutivo, un comportamento che un tempo aveva uno scopo ma che persiste oggi solo in alcune specie.