Doctor Who: la clip ufficiale col finale di stagione e il teaser della prossima

Il seguente articolo contiene spoiler sul finale della tredicesima stagione moderna di Doctor Who e il futuro del personaggio per il 2023.

È andato oggi in onda l’ultimo episodio di Doctor Who con protagonista Jodie Whittaker, con la conseguente, inevitabile, Rigenerazione, che ha avuto conseguenze… sorprendenti.

Ci aspettavamo tutti, difatti, che il Dottore prendesse le sembianze di Ncuti Gatwa, e invece… David Tennant torna direttamente nei panni del personaggio, e sarà dunque effettivamente il quattordicesimo Doctor, oltre che il decimo. Giusto il tempo dei tre episodi speciali che andranno in onda tra un anno, probabilmente (e dei quali è già stato proposto il trailer), ma è già abbastanza per caricare a molla l’hype dei fan del personaggio e di Tennant stesso, da sempre uno degli interpreti più amati dello stralunato eroe. Che sarebbe tornato nella serie (insieme alla companion storica Catherine Tate / Donna Noble) già si sapeva tramite l’annuncio ufficiale di maggio scorso, ma si pensava a un qualche cameo durante gli episodi speciali del sessantesimo anniversario, non al suo ritorno da protagonista.

Che si tratti proprio dello stesso Doctor non ci sono dubbi, dato che appena appare fa una battuta sulla sua dentatura che è un aperto richiamo a quella pronunciata subito dopo la rigenerazione che l’ha visto sostituto di Christopher Eccleston, per poi essere titolare dello show dal 2005 al 2010 e riapparire brevemente in altre occasioni, in particolare nello speciale per il cinquantesimo anniversario, Il giorno del Dottore.

Per la numerazione ufficiale staremo a vedere cosa diranno gli autori: del resto contando il War Doctor di John Hurt e alcune complicazioni temporali, non è più così semplice enumerarli. Tuttavia, è lo stesso showrunner storico di ritorno Russell T Davies a denominare Ncuti Gatwa come quindicesimo Dottore.

E Gatwa, dunque? Lo scorgiamo all’interno del teaser degli episodi speciali, dunque è praticamente sicuro che faccia il suo debutto nel ruolo direttamente in questi… come, è tutto da vedere.

Intanto Davis ha così commentato:

Se avete pensato che l’apparizione di David Tennant sia stata uno shock, sappiate che abbiamo molte altre sorprese in serbo!

La via di Ncuti per essere il quindicesimo Dottore è lastricata di mistero, orrore, robot, marionette, pericolo e divertimento! E tutto ciò come si connette al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi stiamo dando un anno per speculare in merito, dopo di che scateneremo l’inferno!

