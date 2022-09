The Last of Us Parte 1: nuovo trailer dedicato alla direzione artistica del remake

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 1 tutto dedicato alla direzione artistica del remake. Vediamo il filmato.

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un nuovo trailer in cui Naughty Dog approfondisce il tema della direzione artistica. Nel filmato, il team di sviluppo spiega come ha migliorato grafica ed illuminazione del gioco, sfruttando la potenza di PS5 per rendere più realistici e vibranti gli ambienti, restando però sempre fedeli all’opera originale.

Il nuovo trailer arriva a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dei trailer dedicato alle 60 opzioni di accessibilità presenti nel gioco, che ha lasciato a bocca aperta persino Phil Spencer che ha colto l’occasione per complimentarsi con il team per l’ottimo lavoro svolto.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanterà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire da domani 2 settembre 2022 per PS5 e successivamente anche per PC.