The Last of Us Parte 1: Phil Spencer fa i complimenti a Naughty Dog per le opzioni di accessibilità

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox di Microsoft, ha fatto i complimenti a Naughty Dog su Twitter per le numerose opzioni di accessibilità incluse in The Last of Us Parte 1.

È davvero impressionante vedere Naughty Dog e la loro attenzione all’accessibilità – recita il tweet di Phil Spencer, pubblicato sotto ad un post di Naughty Dog dove vengono presentate le opzioni di accessibilità. Lo studio continua a innovare questi aspetti un gioco dopo l’altro, rendendo i propri titoli sempre più accessibili per una platea sempre più vasta di giocatori. Il lavoro di Neil Druckmann e dell’intero team di Naughty Dog è davvero di ispirazione per tutti noi.

Naughty Dog ha subito poi risposto al tweet, ringraziando Spencer per le sue parole e sottolineando i progressi raggiunti in questo campo negli ultimi anni. “Siamo entusiasti dei progressi raggiunti dai nostri talentuosi sviluppatori in diversi campi per quanto riguarda l’accessibilità e continuare a cercare nuovi modi per rendere i giochi sempre più accessibili è uno sforzo che guarda a tutto il settore. Grazie mille!”

We're thrilled by the advances our talented developers across multiple disciplines achieved in accessibility, and it's an industry-wide effort to keep searching for ways to make games more and more accessible. Thank you so much! — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 26, 2022

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1, il remake del capolavoro di Naughty Dog, sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 su PlayStation 5 e in un secondo momento anche su PC.