Microsoft sta valutando la possibilità di lanciare una console portatile per il gaming su PC, come confermato dal CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, in un’intervista a Bloomberg. Già in una precedente conversazione con IGN, Spencer aveva menzionato l’idea di una “console portatile Xbox,” che ora sembra essere in una fase iniziale di ricerca e prototipazione.

Vedremo mai una Xbox portatile?

Spencer ha dichiarato di apprezzare dispositivi come l’Asus ROG Ally, il Lenovo Legion Go e il popolare Steam Deck, e che la possibilità di giocare offline sarebbe un elemento cruciale nel design di una potenziale console Xbox portatile. Tuttavia, non è ancora chiaro quali caratteristiche uniche Xbox potrebbe offrire rispetto alle attuali console portatili, osserva Kotaku. Spencer ha anche precisato che, sebbene il progetto sia in fase esplorativa, eventuali sviluppi concreti potrebbero richiedere anni. Alcuni recenti rumor, ad ogni modo, avevano suggerito una tempistica più ottimista: si parlava addirittura di un lancio nel 2025 e, quindi, tra pochi mesi.

Priorità all’app Xbox e al cloud gaming ovunque

Per il momento, Microsoft – spiega Spencer – si concentrerà sul potenziamento dell’app Xbox, già disponibile su diversi dispositivi portatili. Spencer ha ammesso che ci sono margini di miglioramento nell’app, rendendola più funzionale per i giocatori che utilizzano hardware portatile.

Se Microsoft dovesse decidere di entrare nel mercato delle console portatili, questa nuova proposta potrebbe offrire un’interessante opzione per i fan di Xbox, ampliando ulteriormente l’ecosistema del gaming su PC e offrendo maggiore libertà e accessibilità ai giocatori.