Una nuova scoperta è stata effettuata nel sud-ovest dell’Arkansas, ed il tutto è avvenuto grazie ad una nuova indagine USGS resa possibile a sua volta dai test ambientali e dall’apprendimento automatico. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Semplice, della scoperta di 5/19 milioni di tonnellate di riserve di litio. Una quantità veramente incredibile grazie alla quale le riserve degli Stati Uniti potrebbero triplicarsi al punto tale da far diventare il Paese il leader mondiale nell’accesso a tale minerale.

Rispetto al passato oggi il litio è considerato un minerale molto prezioso, per non dire uno dei più importanti. Ed il motivo è anche legato al suo utilizzo come base nella costruzione delle migliori batterie ricaricabili presenti in commercio. Data la sua importanza la richiesta nel corso degli ultimi anni è aumentata davvero moltissimo, così come anche il suo costo. Addirittura tra il 2020 e il 2022 il prezzo del carbonato di litio sembrerebbe essere aumentato di dieci volte.

Le speranze per il futuro legate alla nuova scoperta

L’enorme riserva di litio scoperta in Arkansas, ed esattamente nella parte sud-occidentale dello Smackover, potrebbe rivelarsi di grande aiuto in futuro. Infatti se queste risulteranno recuperabili ecco che gli Stati Uniti da soli potrebbero essere in grado di soddisfare per il 2030 almeno nove volte quella che è la domanda mondiale di litio per la creazione di batterie per automobili.

Attenzione, è molto importante precisare che al momento possiamo parlare solamente di stime delle riserve di litio presenti nell’area. Katherine Knierim, idrologa e principale ricercatrice dello studio a tal proposito ha infatti voluto chiarire: