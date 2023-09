Litio: scoperto il più grande deposito al mondo

Negli Stati Uniti, precisamente al confine tra Nevada e Oregon, si è scoperto un deposito di litio di proporzioni straordinarie, che potrebbe rivoluzionare il settore dei minerali essenziali per la digitalizzazione e la transizione energetica. Questo deposito si trova all’interno di un cratere vulcanico formatosi circa 16 milioni di anni fa e contiene tra le 20 e le 40 milioni di tonnellate di litio metallico, il che lo rende il più grande del mondo, secondo quanto riferito da Chemistry World, la rivista della Royal Society of Chemistry del Regno Unito.

Il geologo Anouk Borst, dell’Università KU Leuven e del Museo reale per l’Africa centrale di Tervuren in Belgio, ha commentato:

Considerando le prime stime, si tratta di un deposito di litio molto, molto significativo. Potrebbe cambiare le dinamiche legate a tale elemento a livello mondiale in termini di prezzo, sicurezza dell’approvvigionamento e geopolitica.

L’analisi del sito ha rivelato la presenza di una pietra argillosa insolita all’interno del cratere, composta principalmente da illite, che contiene tra l’1,3% e il 2,4% di litio. Questa percentuale è quasi il doppio di quella riscontrata nel minerale argilloso principale contenente litio, la smectite di magnesio, che è più comune dell’illite.

Secondo il geologo della Lithium Americas Corporation, Thomas Benson, studi precedenti presumevano che l’illite si trovasse in profondità nella caldera e si fosse formata a causa delle alte temperature e delle pressioni che avevano trasformato la smectite in illite. Tuttavia, il team di Benson suggerisce che lo strato di minerale, spesso circa 40 metri, si sia formato nei sedimenti del lago a causa dell’azione di una salamoia calda e alcalina, ricca di litio e potassio, che è salita in superficie a seguito di un aumento dell’attività vulcanica. Questo processo ha lasciato come risultato finale una pietra argillosa ricca di litio.

L’importanza di questa scoperta risiede nel potenziale per estrarre il litio in modo eco-sostenibile, con un basso consumo energetico o un processo a basso impatto ambientale. Se ciò fosse possibile, gli Stati Uniti potrebbero garantire una fonte interna di litio, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e rassicurando le industrie sulla disponibilità di questa risorsa critica.