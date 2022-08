The Last of Us Parte 1: nuovo trailer dedicato alle opzioni di accessibilità

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 1 che illustra nel dettaglio le opzioni di accessibilità presenti nel gioco. Vediamo il filmato.

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte 1, interamente dedicato alle opzioni di accessibilità. Il filmato, che trovate qui sotto, descrive le diverse opzioni disponibili che includono la modalità di visualizzazione ad alto contrasto, pensata per venire incontro ai giocatori con problemi alla vista, descrizioni audio per i filmati, per i giocatori non vedenti, feedback aptico per i dialoghi e tanto altro ancora. Migliorate inoltre anche le funzioni relative alla visuale assistita e all’agganciamento della mira.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanterà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco includerà inoltre anche il DLC Left Behind.

The Last of Us: Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 su PlayStation 5 e in un secondo momento anche su PC.