The Last of Us Parte 1: tutte le animazioni sono state rifatte, conferma Naughty Dog

In The Last of Us Parte 1 tutte le animazioni sono state rifatte: lo ha rivelato con un tweet il lead animator Michal Mach che ha confermato che la versione definitiva del capolavoro di Naughty Dog per PS5 e PC vanterà la presenza di animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team.

Non vedo l’ora che i nuovi e vecchi giocatori provino la versione definitiva di Parte I. La tecnologia di animazione più recente, tutte le animazioni rifatte – recita il tweet.

Congrats fellow dogs! Can't wait for new and returning players to experience an ultimate version of Part I. The latest animation tech, all animation redone. ❤️🤌 https://t.co/8kHHOP03YW — Michal Mach 🇺🇦 (@gameplayAnim) July 11, 2022

Ovviamente le cutscene continueranno a basarsi sulle scene di motion capture preregistrate, ma per quanto concerne il gameplay potremmo assistere a notevoli passi in avanti in termini di animazione e realismo.

Alle dichiarazioni di Mach si sono aggiunte nelle ultime ore anche quelle di Anthony Vaccaro, environment artist, che ha dichiarato che The Last of Us è il primo gioco in 13 anni della sua carriera che non ha richiesto crunch, segno che il team è riuscito a gestire perfettamente i tempi di lavoro.

Vi ricordiamo che il remake di The Last of Us sfrutterà tutte le caratteristiche della console Sony di nuova generazione: avrà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind. The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.

