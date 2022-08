Layers of Fears: trailer di gameplay dal Future Game Show della Gamescom

Layers of Fears è tornato a mostrarsi con un trailer di gameplay in occasione della Gamescom 2022. Vediamo il filmato.

Layers of Fears è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay in occasione del Future Game Show della Gamescom. Il gioco non è un sequel diretto dei suoi due predecessori, ma si pone come una sorta di re-immaginazione ed espansione dell’immaginario dei due Layers of Fear, con una nuova storia e dei nuovi personaggi.

Realizzato con l’innovativo motore grafico Unreal Engine 5, con supporto per ray tracing, HDR e risoluzione 4K, Layers of Fears promette di restituire un’esperienza orrorifica ancor più spaventosa ed immersiva.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Assisti a orrori inenarrabili, tra artisti ossessionati dalle proprie opere oltre ogni ragione e logica. Layers of Fears è una cronaca horror psichedelica con storie dai temi complessi che traboccano di significati reconditi, la cui la follia che si protrae da generazioni ti farà rabbrividire.

Layers of Fears sarà l’esaustivo, imprescindibile, nonché imprevedibile passe-partout che ti farà sprofondare nelle storie di vari artisti soggiogati dalle proprie ossessioni. Preparati ad affrontare un’esperienza squisitamente horror grazie alle trame ampliate che getteranno nuova luce sulla narrazione.

L’uscita di Layers of Fears è prevista per l’inizio del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.