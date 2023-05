Layers of Fear: nuovo trailer e demo in arrivo a maggio

Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer di Layers of Fear, annunciando anche l'arrivo di una demo per metà maggio.

Bloober Team ha annunciato l’arrivo di una demo di Layers of Fear. La versione di prova sarà disponibile dal 15 al 22 maggio 2023 su Steam e consentirà di giocare i primi minuti del gioco completo. Per scaricarla, vi basta recarvi sulla pagina Steam di Layers of Fear, Insieme all’annuncio è arrivato anche un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo alle atmosfere e alla sequenza introduttiva del gioco. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Layers of Fear è una raccolta dei primi due capitoli realizzata in Unreal Engine 5 con supporto per ray tracing, HDR e risoluzione 4K/60fps. La raccolta include anche rispettivi DLC ed due storie extra: The Final Note, in cui viene raccontata la prospettiva della moglie del protagonista, e The Lighthouse, una nuova storia con un protagonista inedito chiamato “lo scrittore”. Parliamo dunque di una sorta di rivisitazione dell’intera serie, proposta però in chiave rinnovata ed ampliata.

Layers of Fear sarà disponibile a giugno 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.