Layers of Fear: data d’uscita svelata ufficialmente da Bloober Team

Bloober Team ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Layers of Fear. Il gioco sarà disponibile a partire dal 15 giugno 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Siamo entusiasti di annunciare la data di pubblicazione di Layers of Fear e di portare questa esperienza horror definitiva ai giocatori su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, il 15 giugno. Con la potenza dell’Unreal Engine 5, siamo riusciti a creare un gioco che supera visivamente i nostri lavori precedenti, offrendo un viaggio indimenticabile nella mente di artisti tormentati. Non vediamo l’ora che i giocatori nuovi e storici si buttino in questo gioco” ha dichiarato Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, in un comunicato stampa.

Per l’occasione, sono stati condivisi anche i requisiti PC del gioco che potete vedere riassunti nell’immagine qui sotto.

Layers of Fear è una raccolta dei primi due capitoli realizzata in Unreal Engine 5 con supporto per ray tracing, HDR e risoluzione 4K/60fps. La raccolta include anche rispettivi DLC ed due storie extra: The Final Note, in cui viene raccontata la prospettiva della moglie del protagonista, e The Lighthouse, una nuova storia con un protagonista inedito chiamato “lo scrittore”.

Se siete interessati a provare il gioco, vi ricordiamo che è disponibile una demo del gioco fino al 22 maggio 2023 su Steam.