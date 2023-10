Layers Of Fear: in arrivo un DLC gratuito, giusto in tempo per Halloween

Bloober Team ha annunciato l’arrivo di un nuovo DLC gratis per Layers of Fear. La riedizione del celebre horror psicologico riceverà un’espansione a fine mese, ed esattamente il 24 ottobre 2023, giusto in tempo per festeggiare Halloween.

Bloober Team is excited to announce that a new and free chapter will soon be released for all #LayersOfFear owners, to be made available on the 24th of October, coinciding with the studio's birthday. Lights! Camera! Action!#BlooberTeam pic.twitter.com/1YVAKCJhgM

