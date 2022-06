Layers of Fear 3: un’immagine teaser suggerisce novità in arrivo

A quanto pare presto scopriremo qualche novità su Layers of Fear 3. O almeno questo è ciò che suggerisce il tweet pubblicato qualche ora fa da Bloober Team attraverso l’account ufficiale del gioco. Il tweet include un’immagine teaser del titolo ed una didascalia che recita: “Vai oltre la superficie e scopri la fonte delle tue paure.”

Reach beneath the surface and uncover the source of your fears#BlooberTeam pic.twitter.com/xTAxo8glC2 — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) June 7, 2022

La frase in realtà non include nessuna informazione diretta, ma considerando che il tweet è stato pubblicato tramite l’account di Layers of Fear 2 e che il seguito è stato già annunciato lo scorso settembre con un teaser trailer è molto probabile che presto avremo aggiornamenti riguardo il titolo. L’immagine condivisa mostra un quadro sfregiato che ritrae il volto di una donna. Nel punto dove il ritratto è squarciato emerge una parte del volto dello stesso soggetto ma in una versione decisamente più spaventosa.

Ne sapremo di più in occasione del Summer Game Fest? A questo punto è molto probabile. Rimane l’incognita del remake di Silent Hill 2 che secondo diversi rumor è in sviluppo presso gli autori di The Medium e che è in procinto di esser finalmente svelato.