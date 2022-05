Black Adam: The Rock condivide una nuova foto in costume dietro le quinte

Dwayne The Rock Johnson ha condiviso sui social una nuova foto di lui in costume nei panni di Black Adam, l'antieroe DC presto al cinema.

Il prossimo 21 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche americane Black Adam, nuovo film DC sul noto personaggio dei fumetti, un antieroe interpretato per il grande schermo da Dwayne “The Rock” Johnson, che con il suo solito entusiasmo ha pubblicato una nuova foto in costume dal dietro le quinte, accompagnata dalla seguente didascalia:

Una intensa settimana di produzione continua mentre applichiamo i tocchi finali a Black Adam. Lungo il corso della mia carriera, ho avuto il privilegio di interpretare alcuni grandi (e divertenti) personaggi negli anni, ma nessuno ha “parlato” al mio DNA più di questo antieroe noto come l’Uomo in nero, Teth Adam. Rabbia concentrata verso il morir della luce.

Nel film, Dwayne Johnson sarà affiancato da Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Quintessa Swindell che farà Cyclone, Pierce Brosnan come Doctor Fate. In Black Adam ci saranno anche Sarah Shahi e Marwan Kenzari, i cui ruoli sono ancora sconosciuti.

