Black Adam: disponibili da oggi tutte le versioni Home Video

Black Adam, il primo lungometraggio ad esplorare la storia del supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, arriva oggi, giovedì 12 gennaio, in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment.

Disponibile anche l’edizione limitata esclusiva “Film & Funko POP!” contenente 2 dischi (Blu-ray, 4K Ultra HD) e un’imperdibile action figure in vinile di Black Adam alta circa 11 cm.

All’interno della versione Blu-ray anche tanti esclusivi contenuti speciali per scoprire tutti i retroscena e la curiosità del film. Tra questi: The History of Black Adam, Who is the Justice Society, From Soul to Screen, Black Adam: A New Type of Action, Costume makes the Hero e molto altro ancora.

Diretto da Jaume Collet-Serra, Black Adam vede tra i protagonisti, accanto a Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Mo Amer, Bodhi Sabongui, e Pierce Brosnan. Nell’antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5,000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

