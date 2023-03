Black Adam: Zachary Levi non ha ancora visto il film

Zachary Levi ha dichiarato di non aver ancora visto Black Adam, e sembra che non sia così interessato a recuperarlo.

Prima che la nomina di James Gunn e Peter Safran come CEO dei DC Studios creasse un vero e proprio terremoto, sconvolgendo le produzioni dei progetti del DC Cinematic Universe, si era pronti per fare incontrare Shazam e Black Adam in un crossover. Ma Zachary Levi non ha ancora visto il film con Dwayne Johnson protagonista.

Intervistato di recente in occasione dell’uscita di Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi ha dichiarato:

No, non ho ancora visto Back Adam, ho un sacco di altre cose da fare nella vita.

Che sia questo un modo per rigettare ciò che è successo nel DC Cinematic Universe, con Shazam e Black Adam che probabilmente saranno tagliati dal futuro della casa di produzione? Nel frattempo anche lo stesso Shazam! Furia degli Dei non è stato ben accolto dalla critica, e non sta ottenendo grossi incassi.

Lo stesso Zachary Levi si è espresso sulla questione. A sua detta c’è stato un problema nella campagna marketing.