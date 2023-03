Shazam! Ecco perché è il miglior film del DC EU

Shazam! Furia degli Dei è alle porte, se non avete ancora recuperato il primo film ecco tanti buoni motivi per cui dovreste farlo

Shazam! non è solo ciò che urla il giovane Billy Batson per diventare lo stupefacente supereroe in costume rosso, ma anche un sinonimo di garanzia. Il sequel del film DC con protagonista Zachary Levi sta per arrivare al cinema: per essere ancora più precisi, Shazam! Furia degli Dei approderà nelle sale italiane giovedì 16 marzo, distribuito da Warner Bros. Pictures, con un giorno d’anticipo rispetto all’uscita statunitense. L’Italia non è solo il paese dove il film uscirà in anteprima, ma anche il posto dove la DC ha deciso di centrare la sua attività promozionale: a Roma, infatti, si è svolto il red carpet e la prima proiezione con cast di Shazam! Furia degli Dei. La pellicola sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo: se ancora non avete visto il primo film dedicato a Shazam!, siete ancora in tempo: Shazam è divertente, ironico e colorato, introduce a dovere i personaggi e regala ai fan DC la famiglia di cui avevano bisogno. Senza perdere altro tempo, ecco perché Shazam! è il miglior film del DCEU e cosa ci aspetta con Shazam! Furia degli Dei.

Come sempre, prima di addentrarci tra i motivi per cui dovreste assolutamente andare a vedere Shazam! Furia degli Dei e recuperare il primo capitolo, Shazam! eccovi il nuovo trailer!

Shazam! è stato il film giusto nel momento giusto

Shazam! ha fatto il suo esordio sul grande schermo solo 4 anni fa ed è presto diventato uno dei personaggi più amati del franchise, a dimostrazione che per realizzare pellicole amate dal pubblico e apprezzate dalla critica non sempre sono necessari grandi nomi e budget stratosferici.

Il film racconta le vicende di Billy Batson, orfano quattordicenne che viene scelto dal potente Mago Shazam per diventare il suo nuovo campione. I poteri che riceve, infatti, sono attivabili dicendo proprio la parola Shazam, e sono la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. In questa forma, il giovane Billy assume le sembianze di un adulto vestito con un costume rosso e con un fulmine sgargiante e luminoso sul petto.

Se la sfida data da questi poteri potrà sembrare difficile per il ragazzo, lo sarà altrettanto quella legata alla scoperta della sua nuova famiglia affidataria, i Vasquez, e degli altri bambini che hanno in affidamento, ovvero Freddy, Darla, Eugene, Pedro e Mary. Un terribile avversario però si metterà sul percorso di Shazam, ovvero Thaddeus Sivana, alla ricerca di questo potere magico che da tempo desidera.

Dopo tanti, tantissimi, film cupi e visivamente scuri ecco che Shazam! regala la luce di cui le pellicole DC avevano urgentemente bisogno. La pellicola di David F. Sandberg infatti è una tavolozza brillante, una scelta operata perfettamente in sintonia con la storia e i personaggi.

Zachary Levi è il protagonista perfetto

Zachary Levi è il perfetto esempio di quanto a volte nomi altisonanti sono inutili: l’attore è il protagonista perfetto per Shazam!

L’interprete, prima di interpretare l’eroe più divertente di casa DC, non era affatto una celebrità nota al grande pubblico. Per lo più la sua carriera è stata segnata da brillanti ruoli da doppiatore. Potreste non ricordarlo o saperlo, ma sua è la voce di Eugene nel film animato firmato Disney Rapunzel e di Larry in Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah. Solo con Shazam però Zachary è riuscito ad imporsi, svoltando la sua carriera.

Levi è però anche un nerd con i fiocchi: se infatti il ruolo di Chuck nell’omonima produzione lo ha fatto amare da tutti gli appassionati di serie tv, il nostro attore ha un curriculum di tutto punto. Fondatore di The Nerd Machine, azienda nata per lanciare la cultura nerd nel mondo, è stato dietro a progetti molto importanti come Nerd HQ, evento che prende vita durante il San Diego Comic-Con e che permette molti incontri e reunion con attori e protagonisti delle produzioni più amate.

Il personaggio che Zachary Levi interpreta è divertente, autoironico e spensierato, ha l’animo di un ragazzino immerso nel corpo di un adulto alto, bello ed eccessivamente muscoloso, riesce a reggere sulle sue spalle tutte le scene comiche del film e regala un’interpretazione all’altezza delle aspettative.

Zachary Levi non era certamente la scelta più facile o la più scontata ma si è rivelata la migliore decisione di casting che la DC abbia preso negli ultimi anni: divertente, convincente e una persona da stimare anche fuori dal set per il rapporto ottimo che è riuscito ad instaurare con i suoi follower.

Un film che parla di (e alla) famiglia

Shazam! è uno dei pochi film del DCEU adatto a tutta la famiglia, racconta il viaggio dell’eroe tramite la voce di Billy e la forza di Shazam, ed è un film dedicato alla crescita personale, alla scoperta di sé stessi ed al tempo stesso all’accettazione di ciò che si è.

Questo termine però non deve essere frainteso: in Shazam! essa è diversa dal solito, è formata da persone legate non per ragioni di sangue, bensì per scelta. I giovani ragazzi, guidati e cresciuti dai Vasquez, sono senza dubbio l’esempio migliore di famiglia proposto all’interno delle pellicole DC: se altre opere ci hanno abituato ad ambienti famigliari ricchi come quella dei Wayne, in questo caso abbiamo invece un gruppo di persone che vuole solo donare amore, anche se questo significa aprirsi e rischiare la propria vita per gli altri.

Shazam sulla carta stampata

Shazam è sinonimo di famiglia anche sulla carta stampata: nato nel 1940 sulle pagine di Whiz Comics (esattamente il n.2), il personaggio nel 2011 ha subito un notevole cambiamento (a causa della saga Flashpoint) da Geoff Johns, incaricato di scriverne le nuove storie. Molto vicino a quello scoperto in sala con Zachary Levi, anche nei fumetti della DC Comics dedicati a questo eroe tornano e hanno molta importanza i valori umani, il fare la cosa giusta e l’eroismo.

Presenti anche, in modo preponderante, tematiche legate alla mitologia, oltre che un utilizzo della magia – la stessa che trasforma il giovane Billy Batson nell’eroe Shazam – pensato come introspettivo, quasi vicino alla ricerca spirituale. Per quanto concerne invece le tinte, i racconti di Shazam brillano di colori, scelta diametralmente opposta ad altre testate che pubblicano storie legate a temi magici come Justice League Dark o Swamp Thing.

Shazam! Furia degli Dei, uniti contro il pericolo

Un nuovo pericolo è in agguato però per i nostri giovani eroi: le Figlie di Atlante pronte ad utilizzare un’arma in grado di distruggere il mondo, e solo Billy e la sua famiglia sembrano essere in grado di fermarle. Dove però si ferma il potere di un supereroe – soprattutto se parliamo di un campione scelto per incarnare i valori di alcune divinità greche e romane – arriva il potere della famiglia, un punto su cui probabilmente anche questo nuovo film si soffermerà (si nota anche da come Shazam stesso risponde citando il film Fast & Furious ad Hespera, interpretata in questo film da Helen Mirren).

Una cosa che si può notare vedendo i trailer dedicati a questo nuovo film Shazam! Furia degli Dei, è la maggior presenza di temi legati alla mitologia: come abbiamo già visto, i poteri della Shazam Family nascono proprio da figure mitologiche. La presenza di creature come draghi e grifoni all’interno della nuova pellicola DC fa ben sperare in scontri epici tra i nostri supereroi e tali belve.

Shazam! Furia degli Dei alza sicuramente il livello delle nostre aspettative, sia per la dose di azione che il film andrà a proporre, sia per il cast coinvolto. Saranno presenti, oltre ai nomi già coinvolti nel primo film e alla già citata Helen Mirren, anche Lucy Liu e Rachel Zegler, attrici che non passano di certo inosservate. La pellicola farà parte del gruppo di quattro film confermati del DCEU prima della grande partenza dei DC Studios (insieme ad Aquaman 2, Blue Beetle e The Flash), guidati da James Gunn e Peter Safron.

Shazam! Furia degli Dei arriverà in tutti i cinema italiani il 16 marzo 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.