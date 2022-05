Google, Microsoft e Apple collaborano per un futuro senza password

Google, Microsoft e Apple hanno annunciato in via ufficiale una collaborazione atta al fine di rendere sempre più normale per tutti gli utenti al mondo l’assenza di password per i propri dispositivi, con ulteriori metodi di riconoscimento che dovrebbero invece venire preferiti su molteplici piattaforme.

Si parla ormai da tempo di questa possibilità, con anche alcuni tiepidi accenni che nel corso del tempo non sono mancati, e di sicuro una collaborazione fra i tre colossi del settore della tecnologia, in grado di puntare allo stesso enorme obiettivo, non farà che migliorare la situazione in tal senso.

Sono ormai moltissimi anni che le password sono presenti in tutto il mondo quanto ci si interfaccia con internet, ma ciò non vuol dire che si tratti della soluzione migliore, e che anzi sia possibile riuscire a ottenere traguardi decisamente più evoluti.

Fra la possibilità di scordare password e quella che queste vengano anche rubate, ecco perché quindi ulteriori metodi di autenticazione possono di conseguenza venire preferiti da parte di moltissime compagnie per lo sblocco di account e dispositivi, anche se va ovviamente considerato che sarà necessario dover gestire al meglio il tutto per evitare problemi legati a possibili furti e blocchi.