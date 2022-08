Apple in trattative per acquisire i diritti di streaming per i Big Ten?

Il Big Ten è una delle conferenze più importanti negli Stati Uniti per l’atletica leggera del college, in effetti, i Big Ten hanno avuto un grande impulso all’inizio di quest’estate con l’aggiunta di USC e UCLA, trasformandola in una potenziale “super conferenza”. Come abbiamo visto in tutta la copertura dell’interesse di Apple nell’ottenere i diritti di streaming NFL Sunday Ticket, il mondo delle licenze sportive e dei diritti sui media è incredibilmente complesso, e allo stato attuale, Fox ha bloccato una parte dei diritti di trasmissione dei Big Ten.

È probabile che anche CBS e NBC ottengano i diritti di trasmissione, e ciò porrebbe fine a una partnership di 40 anni tra i Big Ten ed ESPN. Ma oltre a quei diritti di trasmissione complessi, i Big Ten dovrebbero anche aggiungere un pacchetto di streaming al mix, e The Athletic riferisce che sia Apple che Amazon sono in corsa per acquisire i diritti su questo pacchetto, ma “non è ancora chiaro” quale alla fine prevarrà.

Altri campionati universitari hanno opzioni di streaming come parte del suo accordo sui diritti multimediali ma non un pacchetto esclusivo. Amazon Prime a lungo è stato considerato il favorito per acquisire i diritti di streaming dei Big Ten, ma Apple TV è tornata a negoziare dopo l’annuncio dell’espansione USC/UCLA il 30 giugno e anche Peacock della NBC potrebbe diventare un’opzione di streaming a sé stante se la rete lineare vincesse un Pacchetto Big Ten.

Simile ai diritti di trasmissione TV, sembra che questo pacchetto di streaming non includa ogni singolo evento sportivo dei Big Ten, ma solo alcuni in determinati giorni della settimana. Resta da vedere se Apple alla fine prevarrà o meno nella sua ricerca per acquisire un pacchetto di streaming Big Ten, tuttavia, è chiaro che l’azienda considera gli sport in diretta una parte importante del futuro di Apple TV.