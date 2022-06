Google pagherà Wikimedia per ottenere informazioni più efficientemente

Google ha confermato in via ufficiale, come spiegato da The Verge, che retribuirà Wikimedia al fine di ottenere informazioni migliori dal portale.

Come svelato in via ufficiale, e recentemente riportato sulle pagine di The Verge, Google ha deciso di retribuire l’associazione di Wikimedia al fine di ottenere informazioni maggiormente accurate e aggiornate sul proprio motore di ricerca, permettendo quindi al gruppo non-profit dietro Wikipedia di ricevere dei vantaggi economici.

Si parla nello specifico di una delle prime compagnia a comprare il servizio di Wikimedia Fountations, con Enterprise che è pensato nello specifico al fine di aiutare i clienti al fine di accedere ai propri contenuti in maniera maggiormente efficiente, al posto di affidarsi solamente alle pagine pubbliche e gratuite.

Wikipedia Enterprise garantisce delle API che ottengono informazioni delle pagine di Wikipedia e hanno dei risultati su larga scala decisamente maggiori, lasciando che sia quindi possibile ricevere anche aggiornamenti relativi ai contenuti, aiutando nell’output di novità errate all’infuori di Wikipedia.

Google utilizza i servizi di Wikimedia già in diversi modi, sfruttando di conseguenza il tutto con i suoi risultati di ricerca e citando Wikipedia in alcuni video di YouTube nei pannelli informativi, al fine di combattere la disinformazione e i relativi fenomeni che ne derivano. Come spiegato, la compagnia si aspetta che i ricavi forniti da Google siano tuttavia solo una minima parte di quelli totali.