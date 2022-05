Apple fa causa a Rivos per presunto spionaggio

Stando a quanto di recente riportato da Apple, che ha deciso di avviare una vera e propria causa per via di questo motivo, la compagnia rivale Rivos avrebbe rubato delle informazioni molto importanti e confidenziali della compagnia.

Si tratta in questo caso di una vera e propria causa avviata proprio ai danni di Rivos, con il colosso di Cupertino che ha deciso di citare in giudizio la competizione per via del settore dei SoC, con infatti quest’ultima che avrebbe avuto modo di attingere a gigabyte di dati in maniera non autorizzata.

Stando a quanto riportato, Rivos avrebbe assunto oltre 40 impiegati che hanno lavorato per Apple ai System on a Chip, con almeno due ingegneri fra questi che potrebbero aver portato delle informazioni fuori dalle sedi dell’azienda, creando quindi un episodio di spionaggio alquanto grave che potrebbe danneggiare le proprie finanze.

Al momento, come riportato sulle pagine di Reuters, la compagnia non ha ancora avuto modo di commentare la questione, e di conseguenza non sappiamo all’effettivo in che modo il tutto avrà modo di evolversi in futuro, considerando che non resterà che vedere quale sarà l’evoluzione del processo legale.